Liberoquotidiano.it - Influenza, vicini al picco: da medici di famiglia le regole per uso appropriato farmaci

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 gen. 2025 (Adnkronos Salute) - Mezza Italia è a letto con l', secondo l'Istituto superiore di sanità ilè previsto tra metà e fine gennaio. In accordo con la campagna di sensibilizzazione del ministero della Salute sull'stagionale, la Società italiana dina generale e delle cure primarie (Simg) raccomanda misure di prevenzione, terapie opportune ma soprattutto un usodei. Il messaggio della Simg è chiaro: "assumere terapie farmacologiche sempre sotto stretto controllo medico". In caso di sindromili, per gli esperti Simg gli antibiotici sono da limitare, ove fossero necessari vanno assunti solo su prescrizione medica e in presenza di infezione batterica. Il paracetamolo è il più efficace analgesico e antipiretico. Gli antinfiammatori non steroidei devono tenere conto dei rischi cardiovascolari, renali e gastrici del paziente.