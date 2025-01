Lanazione.it - Elon Musk, investimenti in Toscana? “Nessuna vendita”. Resta l’interesse per i templi del vino

Leggi su Lanazione.it

Scansano (Grosseto), 7 gennaio 2025 – “”. Madel magnate per un investimento inci sarebbe. Il condizionale è d’obbligo, ma le notizie che rimbalzano su un possibile investimento del padre di Tesla su una tenuta in provincia di Grosseto hanno fatto il giro del web., la tentazione di una residenza inIn realtà, quella deldiperinè una notizia che più volte è circolata in questi anni ma prontamente smentita. Certo, l’imprenditore ama l’Italia ed è stato inpiù di una volta. L’ultima visita conosciuta è quella del 2021, in cui passò anche da Firenze. L’attenzione disarebbe per la tenuta appartenente alla storica famiglia Biondi Santi, punto di riferimento per ildi qualità in