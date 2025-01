Gqitalia.it - Per avere capelli puliti è davvero necessario usare lo shampoo?

Da qualche anno a questa parte, il movimento no poo (o no) ha incuriosito e conquistato un pubblico alla ricerca di una routine di pulizia più delicata, naturale e minimalista per i propri. Il principio è il seguente: una volta eliminati i prodotti aggressivi, isono in grado di autoregolarsi e di ritrovare il loro equilibrio naturale. Sarebbe bello crederci, ma l'idea è scientificamente fondata?Cos'è il movimento no poo?I sostenitori del movimento no poo affermano che glitradizionali, spesso ricchi di detergenti come il laurilsolfato di sodio e di fragranze sintetiche, distruggono la pellicola lipidica naturale del cuoio capelluto. A lungo termine, questo potrebbe portare a irritazioni,secchi e persino a un eccesso di sebo, una reazione del cuoio capelluto per compensare l'aggressione di agenti esterni.