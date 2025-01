Davidemaggio.it - Lotteria Italia 2025: i biglietti vincenti

Leggi su Davidemaggio.it

La fortuna ha sorriso a cinque fortunati detentori del biglietto della. Nel corso dell’appuntamento speciale di Affari Tuoi, in onda stasera in prima serata con Stefano De Martino, sono stati estratti, infatti, iabbinati ai cinque premi di prima categoria, a partire da quello più alto messo in palio corrispondente a 5 milioni di euro. Cifra cospicua che, di fatto, cambierà la vita al fortunato vincitore. Insieme al primo premio, altre quattro estrazioni da capogiro con gli altridi prima categoria.Di seguito, ecco tutti idi prima categoriadella:In aggiornamento.........., ecco come riscuotere i premicartaceiCome bisogna fare per riscuotere il premio? Per prima cosa, i vincitori dellaavranno 180 giorni di tempo dall’estrazione finale.