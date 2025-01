Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente lo scorso giovedì 2 gennaio, e quindi è ora in pieno svolgimento, la sessione invernale di: il- che ha esonerato Paulo Fonseca a fine 2024 per affidarsi alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição - dovrà esserne protagonista. L'organico, infatti, ha bisogno di essere rivisitato, potenziato e corretto in corsa con alcuni innesti importanti. Di seguito trovi tutte le ultime notizie sul mercato rossonero. Clicca sul titolo per andare alla, se vuoi scoprire i dettagli.