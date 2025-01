Bergamonews.it - Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe rallentano: doppio pari contro Novara e Arzignano

Caravaggio. Dopo tre vittorie consecutive, l’frena in casa pareggiando 0-0ilal termine di un match che non ha regalato grosse emozioni. L’unica, nel primo tempo, è di marca piemontese con il colpo di testa di Calcagni parato da Pardel.Nella ripresa, se possibile, succede ancora meno. Sul versante nerazzurro si segnalano soltanto due conclusioni di Vlahovic che vengono murate dalla difesa ospite e lo 0-0 regge sino al triplice fischio finale. La squadra di Modesto rimane comunque al quarto posto in classifica con 36 punti.U23-0-0U23: Pardel, Del Lungo, Gyabuaa (C), Panada, Obri?, Manzoni (65? Soppy), Scheffer, Cassa (91? Cortinovis), Bernasconi, Navarro, Vlahovi?. A disposizione: Bertini, Dajcar, Kraja, Masi, Muhameti, Comi, Renault, Michieletto, Artesani, Sodero, Asiatico.