Andrea Costa prova di forza di Angori | Le assenze pesano ma ce la giochiamo

Ancora senza Sanguinetti, e pure senza Filippini, l’Uparriva al giro di boa del campionato. Sul neutro del PalaDozza i biancorossi affrontano oggi alle 17 la Fulgor Omegna (arbitri Purrone e Nonna) in una partita ancora più ardua dopo le ultime. "Sanguinetti è rientrato con noi in questi giorni dopo il ricovero in ospedale e avrà bisogno di tempo, mentre Filippini ha ancora la caviglia gonfia e dolorante" conferma coach Matteoalla vigilia della sfida contro i piemontesi di coach Eliantonio, reduci da cinque vittorie nelle ultime sei gare. "Affrontiamo una squadra ben costruita, lunga, con nove giocatori da molti minuti, sei dei quali in doppia cifra – prosegue –. Ma pur considerando il valore degli avversari, ora dobbiamo pensare a noi stessi, uscire attraverso l’energia e la fiducia da questo momento negativo.