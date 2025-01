Ilnapolista.it - Lara Colturi l’enfant prodige italiana che scia per l’Albania, Libero racconta l’autolesionismo della Federazione

Per uno di quei ricci di potere, dovuti all'ottusità di chi dirige lo sport italiano. Ieri, a Kranjska Gora, è arrivata seconda in slalom gigante. Si è già piazzata seconda in speciale. È attualmente settima nella classifica generale di Coppa del Mondo.Ecco cosa scrive il quotidiano:La Fisi (sport invernali, ndr) ha fatto una scelta e ha perso. La famiglia diha fatto una scommessa, ben ponderata, e ha vinto. In mezzo c'è l'Italia dello sci, che fra 13 mesi avrà ottime carte da giocare nelle Olimpiadi casalinghe e quindi sulla pista di Cortina, ma non lei. Perché il secondo postovalsusina d'Albania nel gigante di Kranjska Gora che ha aperto il 2025Coppa del Mondo fa il paio con quello in slalom alla fine di novembre sulle piste di Gürgl e sono solo i primi di una lunga serie, perché lei è la nuova Goggia o Brignone, una potenzialmente alla Sinner se vogliamo.