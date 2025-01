Lanazione.it - I voti di Renzi? Preziosi anche se sono pochi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 gennaio 2025 – Cialcuni leader in grado di suscitare, comessimi altri, sentimenti contrastanti. Gente che si ama o si odia. Uno di questi è Matteo, che ha un grande futuro dietro di sé, ma resta sempre uno dei politici più interessanti da studiare. L’ex segretario del Pd nei giorni scorsi si è sfogato a lungo contro la norma che penalizzerebbe principalmente lui. La norma ribattezzata, per l’appunto “anti-”, nata per colpire, ha detto lo stesso ex presidente del Consiglio, un “dirigente dell’opposizione”. “Sarò pure antipatico e avrò pure il 2% nei sondaggi, maun dirigente dell’opposizione. A me personalmente non importa: farò una conferenza in meno.stato assolto da tutto efelice”, ha detto, che ce l’ha con “le sorelle Meloni, la norma l’hanno voluta loro per colpirmi.