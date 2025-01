Notizie.com - Giorgia Meloni incontra Donald Trump, cosa si sono detti? Parole Presidente States chiare

Leggi su Notizie.com

hato, di fronte sitrovati la Premier italiana e ildegli Stati Uniti d’America masi.Visita lampo dellain America perre il neonella sua residenza in Florida.si? (ANSA) Notizie.comIl New York Times ha specificato come “l’incontro rafforza quelle chele speranze dei sostenitori diche il primo ministro italiano conservatore diventi alleato diin Europa”.Tra le tematiche affrontate tra i due grande attenzione è stata data al tema Abedini-Sala. Il destino di questi ultimi due appare fortemente legato. Mohammad Abedini Najafabadi è l’iraniano che è detenuto in carcare a Milano Opera in regime di alta sicurezza e per il quale gli Usa hanno chiesto l’estradizione con Teheran che sta provando a evitare proprio questo.