Calciomercato.it - Serie A, UFFICIALE: cambia l’arbitro del derby Roma-Lazio

Notadell’AIA a poco meno di ventiquattro ore dalla stracittadina valevole per la diciannovesima giornata diAA poco più di 24 oredidella Capitale valevole per la diciannovesima giornata diA e in programma domani ore 20.45 all’Olimpico. Lo ha reso noto l’AIA con una notapubblicata sul proprio sito.A:di(LaPresse) – calciomercato.itNon sarà quindi Marco Guida il direttore di gara della stracittadina capitolina. “Improvvisa indisposizione” del fischietto della sezione di Torre Annunziata e sostituzione obbligata. Al suo posto, l’AIA ha designato Luca Pairetto., Pairetto al posto di Guida“Si comunica cheMarco Guida designato per la gara, valida per 19ª giornata del Campionato diA 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto”, recita la notadell’AIA.