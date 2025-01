Roma proseguono le indagini sull’aggressione omofoba al Pigneto | identificati i giovani presenti alla festa si cerca il video del pestaggio

Leggi su Open.online

leche si è verificata la notte di Capodanno nel quartiere del, a. Stephano e Matteo, vittime delle botte e degli insulti di un gruppo di circa dieci ragazzi, sono tornati nella serata di ieri – venerdì 3 gennaio – dai carabinieri della stazione di Torpignattara. Ai due sono state mostrate le foto segnaletiche di alcuni pregiudicati della zona, così da poter stabilire se alcuni di loro fosseroaldella notte di Capodanno.Ilomofobo di CapodannoL’aggressione ai danni di Stephano e Matteo si è verificata la notte di Capodanno in via Gabrino Fondulo, a. I due sono stati insultati da un gruppo diche stava festeggiando la notte di San Silvestro in un appartamento al primo piano. A un certo punto, quegli stessi ragazzi sono scesi in strada e hanno picchiato brutalmente Matteo e Stephano.