Scuolalink.it - Presidi territoriali di sostegno psicologico nelle scuole: le novità della Legge di Bilancio 2025

Leggi su Scuolalink.it

Ladiintroduce una misura innovativa per ilitaliane. Con il comma 345 dell’articolo 1, viene istituito il Fondo per il servizio di, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il, incrementata a 18,5 milioni di euro annui a partire dal 2026. Questa iniziativa mira a creare presìdicomposti da esperti psicologi per affrontare le problematiche di disagio personale, familiare e ambientale degli studenti. Modalità di attuazione del servizio L’attuazione del servizio verrà regolata da un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e previa consultazione del MinistroSalute e del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.