Thesocialpost.it - Piersanti Mattarella, a 45 anni dall’omicidio la svolta sui killer del fratello del Presidente della Repubblica

A 45di, alloraRegione siciliana, emergono nuovi sviluppi giudiziari. Due persone legate a Cosa nostra sono state indagate come presunti sicari nell’agguato del 6 gennaio 1980 a Palermo.delSergio, fu assassinato davanti alla sua abitazione, in pieno giorno, mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese.Allievo di Aldo Moro,era un politico atipico, lontano dagli stereotipi del notabile siciliano. Il suo programma di rinnovamento politico lo portò a scontrarsi con interessi consolidati. Per l’omicidio sono stati condannati i mandanti mafiosi, appartenenti alla Commissione di Cosa nostra, ma i sicari non sono mai stati individuati con certezza.