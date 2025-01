Napolipiu.com - SKY – Clamoroso Napoli: la scelta a sorpresa di Conte su Kvara per la sfida di Firenze

SKY –: ladisuper ladi">Possibile panchina per il talento georgiano nellacontro la Fiorentina. L’infortunio di Politano apre a nuove soluzioni tattiche per il tecnico azzurro.Ilsi prepara alla trasferta dicon un dubbio importante nell’attacco. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, Matteo Politano potrebbe dare forfait per un problema fisico.“Politano si è fermato e ha noie a un polpaccio. E il fastidio costringea cambiare ancora, a cercare altre soluzioni; anche nuove” ha rivelato il giornalista ai microfoni dell’emittente satellitare.La novità più clamorosa potrebbe riguardare Khvichatskhelia. Il talento georgiano rischia di accomodarsi in panchina, con Antoniopronto a varare un tridente inedito: “Così ecco la bozza dell’idea e la possibilità di un tridente mai visto: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti”.