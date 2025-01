Sci alpino Coppa del Mondo femminile | nove azzurre per il gigante di Kranjska Gora

Leggi su Sportface.it

parteciperanno allo slalomdi, in Slovenia, valido per ladeldi sci2024/2025. Nella prima tappa del 2025, quartodella stagione, Federica Brignone (pettorale numero 7 e leader di specialità), Marta Bassino (pettorale numero 11), Sofia Goggia (16), Asja Zenere (30), Elisa Platino (34), Ilaria Ghisalberti (36), Lara Della Mea (37), Roberta Melesi (41) e Giorgia Collomb (62) cercheranno di ritagliarsi un ruolo di protagoniste sulle nevi slovene. “Ilè la disciplina che quest’anno mi ha regalato i risultati più belli e allo stesso tempo mi sta creando qualche piccolo problemino fisico, però mi sento stabile e a mio agio in gara. Ho un buon feeling, due giorni molto belli allo Zoncolan, ci riproverò sicuramente. La classifica diè molto equilibrata, l’anno scorso avevamo disputato molte più gare, chiaramente le sciatrici tecniche sono davanti, ci saremmo aspettate di vedere in cima alla graduatoria Mikaela Shiffrin che però al momento è ferma, mancano tante gare e le prossime settimane saranno importanti.