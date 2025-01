Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juventus-Milan, vale di più

Questa è lade 'La', in edicola oggi, venerdì 3 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Lade 'La' apre con la Supercoppa italiana. Dum Dum Inter. La squadra di Inzaghi batte 2-0 l'Atalanta con la doppietta di Dumfries e vola in finale.di più. Questa sera la seconda semifinale. Addio ad Agroppi. Ricci rinnova col Torino fino al 2028. Ecco lade 'La'.