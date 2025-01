Passoscuro prende a martellate il gemello | arrestato 53enne

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri della stazione di(Roma) hannounromano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato omicidio del fratello. Una prima ricostruzione dei fattiL’aggressione si sarebbe verificata nella notte tra il 23 e 24 dicembre, l’uomo, all’interno della propria abitazione, avrebbe aggredito il fratellocon un martello e gli avrebbe procurato gravi ferite alla nuca e alla fronte. A scongiurare il peggio sarebbe stato determinante l’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno visto la vittima sanguinante che era scappata in strada. L’uomo è stato soccorso e trasportato nella vicina stazione carabinieri didove sono stati chiamati i soccorsi. Il ferito, trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, non sarebbe in pericolo di vita.