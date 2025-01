Anteprima24.it - Lotteria Italia: impennata in Campania, 900mila biglietti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCresce ancora lain. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agipronews, a poche ore dalla fine delle vendite, in tutta la regione sono stati venduti, il 39% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati oltre 645mila tagliandi.A livello nazionale il dato di vendita presunto è di 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame deglini con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate suidella