Juventus-Milan, Paganin: " Il diavolo ha bisogno di tempo, è in costruzione"

La semifinale di Supercoppa Italiana trasi avvicina, e gli occhi sono puntati su questa sfida che potrebbe rappresentare una svolta, specialmente per i bianconeri. Antonio, ex calciatore, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha espresso il suo punto di vista, sottolineando come questa gara abbia un peso diverso per le due squadre.ha messo in evidenza come ilstia affrontando un momento di transizione dopo l’arrivo di Sergio Conceicao. “Ilhadi– ha dichiarato l’ex calciatore –. La squadra è insotto la guida del nuovo allenatore e non è ancora pronta per esprimere tutto il suo potenziale.” Una considerazione che trova riscontro nella necessità per i rossoneri di ritrovare continuità, dopo l’addio di Paulo Fonseca e un inizio di stagione altalenante.