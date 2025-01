Gamberorosso.it - Il magazzino gastronomico degli Stati Uniti che promuove il cibo italiano di alta qualità

C'è una strana atmosfera a New York negli ultimi due mesi. Fra l'arresto di Luigi Mangione, l'ennesima sparatoria in una scuola del Wisconsin, e l'incombere dei dazi di Trump, lo spirito natalizio quest'anno è un po' sottotono. A risollevare gli umori c'ha pensato il Los Angeles Times, che nella sua rubrica "Tasting Notes" ha segnalato ai suoi lettori Gustiamo, un'attività nata 25 anni fa grazie a una napoletana doc. «Da 25 anni importiamo in maniera indipendente prodotti da una trentina di fantastici produttori che nelle loro attività non pensano a scorciatoie, pagano i dipendenti e rispettano il Made in Italy. La nostra missione, alla quale vorremmo che si unissero in tanti, è quella di rendere felici i nostri clienti statunitensi e nello stesso tempo essere baluardoin USA, portando al tempo stesso benefici al territorio».