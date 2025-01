Unlimitednews.it - Gazzelle pubblica a sorpresa il nuovo singolo “Noi no”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Dopo “Come il pane”,, a, il“Noi no”, da oggi in radio e in digitale e prodotto dal fidato Federico Nardelli, che da anni lo accompagna nella realizzazione dei suoi pezzi senza tempo.«”Noi no” l’ho scritta un anno fa, in autunno, mentre cambiavo casa e aprivo uno ad uno tutti i vari scatoloni dove c’erano un sacco di cose, per lo più inutili, che mi portavo dietro da diversi anni. Aprendo ogni scatola mi sono reso conto che c’era così tanta roba da buttare o da regalare, così tanto tempo perduto, così tante energie sprecate, rimorsi, rimpianti, e pupazzetti strani. insomma c’era davvero di tutto. Di tutto, tranne noi. Chissà dove siamo finiti. forse in un camion dei traslochi, forse ad una festa a cui non eravamo stati invitati, forse dentro a un sabato.