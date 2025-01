Ilgiorno.it - Chi era Mamadi Tunkara, l’addetto della sicurezza del supermercato ucciso a Bergamo mentre stava andando a lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 gennaio 2025 – Si chiamaval’uomoa coltellate nel pieno pomeriggio di oggi a. La vittima dell’aggressione, 40 anni, era originaria del Gambia.era il responsabiledelCarrefour di via Tiraboschi: stando alle prime informazioni l’uomoarrivando in bici al, probabilmente per iniziare il turno di. Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo sui 40/45 anni. A quel puntoè caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L'accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia. Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di, 03 gennaio 2025. Un uomo di 40 anni è statoa coltellate, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova.