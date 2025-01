Ilfattoquotidiano.it - Swisscom ha avuto tutte le autorizzazioni, nasce il nuovo operatore telefonico italiano Fastweb + Vodafone

Via libera alle nozze traItalia. Il 31 dicembre scorsoha ottenutoleregolamentari richieste e ha completato così l’acquisizione della divisione italiana del gruppo inglese di telefonia, dando il via alla creazione di unconvergente.“Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Cogliendo l’opportunità di unire le forze, creiamo un’organizzazione più forte e più innovativa per condurre l’Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende”, ha commentato Walter Renna, amministratore delegato delche si chiamerà. Le due società verranno gestite congiuntamente, ma i marchi attualmente in uso, ossiacontinueranno ad essere utilizzati a livello commerciale.