Pianetamilan.it - Milan-Roma, traguardo importante per Maignan in Serie A

Leggi su Pianetamilan.it

Ieri sera, ilha pareggiato 1-1 contro laa San Siro e Mike, portiere rossonero, ha raggiunto uninA. Ieri sera, durante il match tra rossoneri e giallorossi, sono uscite diverse notizie riguardanti il possibile esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao. Dopo aver lasciato lo stadio, l'ormai ex allenatore delha confermato la fine della sua seconda esperienza italiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,ha toccato quota 100 presenze inA. Il portiere francese, nella stagione 2018/2019, vinse il premio di miglior portiere della Ligue 1 con la maglia del Lille e, due stagioni dopo, coi Dogues (mastini) vinse il campionato. Con l'addio di Donnarumma nel 2021, ilacquistòdalla squadra francese per 16.