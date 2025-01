Ilgiorno.it - Barzio ricorda l’eccidio del 31 dicembre 1944: undici partigiani fucilati. Il ricordo del testimone

(Lecco) – “Eravamo in chiesa e abbiamo sentito gli spari. Ta-ta-ta-ta. Erano proprio fortissimi”. Carlo quella domenica 31ultimo giorno delera solo un bambino. Aveva appena 8 anni. Da allora di anni ne sono trascorsi 80 e Carlo Canali ora è un anziano, quasi 90enne. Però non si scorderà mai quel momento: era in chiesa, a, per la messa domenicale. Soprattutto non si scorderà mai quegli spari: “A un certo punto lì in chiesa abbiamo sentito i colpi. Ta-ta-ta-ta. Ma proprio fortissimo. “Saranno quelli là”, ho pensato”. Quelli là erano gli 11con colpi di mitraglia fuori dal cimitero di. Inutile l’intervento del parroco. Li avevano catturati la mattina prima durante un rastrellamento i fascisti dell’XI Brigata nera al Baitone della Pianca, tra Morterone e la Val Taleggio insieme ad altri 25 compagni, 36 in tutto.