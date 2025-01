Universalmovies.it - American Primeval | Il violento trailer della mini-serie Netflix

Leggi su Universalmovies.it

Il colosso dello streamingha condiviso in rete ilufficiale di, ladiretta da Peter Berg.La, creata da Mark L. Smith (The Hole, Revenant – Redivivo, Twisters), punta il suo focus narrativo sugli scontri fra culture per il dofrontieraa nel 1857. Prendendo spunta dalla descrizione offerta dallo streamer,promette di offrire una narrazione cruda e diretta di fatti realmente accaduti, dove la violenza diventa una sorta di valore aggiunto, e in effetti ilsembra puntare proprio su questo aspetto.Ecco la Sinossi Ufficiale: Ti diamo il benvenuto nell’America del 1857, dove nulla è come dovrebbe, il dolore dilaga e l’innocenza e la tranquillità stanno perdendo la battaglia contro l’odio e la paura.