Spazionapoli.it - Mario Rui: “Non è stato facile, Napoli era casa mia”, poi la verità sulla causa contro il club e sul San Paolo

Calcio ultimissime – Dopo tanti mesi di silenzio, in seguito alla risoluzione del suo contratto, l’ormai ex azzurroRui ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com.Le ultimissime ore sono state sicuramente non facili per l’ormai ex terzino delCalcio,Rui. Nei giorni scorsi è arrivata la risoluzione dell’accordo tra il portoghese e la società del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha tenuto a ringraziare il calciatore per l’attaccamento dimostrato nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. La vittoria dello Scudetto è senza dubbio il momento più alto della sua carriera in maglia azzurra, di cui il portoghese èsenza ombra di dubbio uno dei più simbolici protagonisti.In estate, però,Rui è uscito fuori dal progetto, con Antonio Conte che ha virato su altre idee per il suo nuovo