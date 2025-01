Anteprima24.it - FOTO&VIDEO/ Ultimo dell’anno macchiato da un grave incidente stradale: 5 feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoCinque persone ferite, tre delle quali sono state ricoverate al San Pio in codice rosso. E’ pesante il bilancio di unavvenuto ieri sera,2024, alle ore 20.30 circa in via fratelli Rosselli nel quartiere Pacevecchia. Sono state tre le autovetture coinvolte: una Opel Corsa guidata da un ragazzo di 27 anni, una Opel Agila guidata da un uomo di 73 anni, ed una Smart condotta da un ragazzo di 30 anni. L’impatto tra le auto è stato particolarmente violento, tanto che uno dei mezzi coinvolti è rimasto trasversalmente sulla carreggiata proprio su un attraversamento pedonale segnalato con le strisce bianche, bloccando del tutto la circolazione. La dinamica dell’è ora al vaglio dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il personale del 118.