Spaccio di droga dalla capitale a Siena | 18 indagati eseguite 6 misure cautelari

– Seiperdie 18in totale: è questo l’esito di una indagine lunga un anno della Polizia, partita da un approfondimento nei confronti di un pusher, noto per nascondere lanella terra intorno al muro perimetrale di un cimitero senese.Polizia diseinei confronti di altrettante persone, tutte indagate per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.Si tratta di cittadini italiani, domiciliati nella provincia di, di età compresa fra i 24 ed i 29 anni, sui quali grava l’accusa di aver detenuto ed in qualche circostanza ceduto a terzi, in particolare cocaina e hashish.Gran parte del gruppo è stato “attenzionato”Squadra mobile della Questura senese dai primi giorni del 2023, anche se l’indagine aveva avuto inizio a partirefine del 2022.