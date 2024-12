Gamerbrain.net - Marvel Rivals nel mirino delle critiche a causa di Galacta

La community videoludica è spesso nota per le sue continue lamentele, dopo quelle mosse nei confronti di Call of Duty Black Ops 6 adell’uso dell’IA, è il turno di, che è stato criticato per i commenti diè così’ fastidiosa?Un post su Reddit, pubblicato dall’utente Irish-Jackson, ha sollevato una questione non di poco conto per la community e giocatori di, i quali richiedono l’inserimento di pacchetti alternativi per i narratori del gioco, sostituendo di conseguenza la voce di. Tra le opzioni disponibili vi è la possibilità di abbassare il volume della voce, tuttavia quest’ultima riduce il volume di tutti i personaggi e non solo di, eliminando i dialoghi tra eroi e villain e compromettendo l’esperienza narrativa.Se avete giocato almeno una volta a Overwatch 2 sapete a cosa ci stiamo riferendo, vale a dire i dialoghi tra i personaggi prima e durante la partita, cosa che è presente naturalmente anche in, lo scambio di battute tra i personaggi dunque si metterà a tacere automaticamente riducendo il volume della voce, a meno che il team di sviluppo non introduca un’opzione che consenta solo di ridurre o disattivare il narratore.