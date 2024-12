Tvzap.it - “GF”, Pamela Petrarolo abbandona la casa: il motivo è serio

Leggi su Tvzap.it

News tv. “GF”,la: il. La ventesima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 ieri sera 30 Dicembre 2024, ha regalato al pubblico dadiverse emozioni. In primis l’esito del televoto ha portato all’eliminazione delle Monsè, madre e figlia hanno dovuto dire addio per sempre al gioco. Poi, nel corso della diretta, c’è stato un altro colpo di scena con l’abbandono volontario didelle Non è la Rai: il. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato nella puntata di ieriLeggi anche: “Grande Fratello”, malore per: tanta paura nella(VIDEO)Leggi anche: “Grande Fratello”, Zeudi accusa Helena: interviene Dayane MelloLeggi anche: “Grande Fratello”, pettegolezzo velenoso delle Non è la Rai sulla concorrente (VIDEO)“GF”,la: ilLa ventesima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 ieri sera 30 Dicembre 2024, ha regalato al pubblico daun colpo di scena:ha deciso dire ladel GF e ildi questa sua decisione è molto, ovvero una brutta notizia ricevuta dalla sua famiglia.