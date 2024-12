Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il soft angelic makeup (e perché è perfetto per iniziare il nuovo anno)

Sos trucco per la notte di San Silvestro? A venire in nostro soccorso c’è una nuovissima tendenzache regala un look etereo e luminoso ma anche molto naturale. Si tratta di un trucco moltoglam, anche molto semplice da ricreare, che in apparenza potrebbe sembrare quasi come non ci fosse. Invece, a darci inspo sono gli Angeli di Victoria’s Secret con i loro look luminosi ed eterei, ma anche la scoperta dell’Sabrina Carpenter, o Nicola Peltz Beckham e le k-pop idol.Come ricreare ilche ha conquistato Tik TokQuesto particolare tipo di trucco punta alla perfezione. Ma non è costruito, anzi: si basa su una pelle luminosa, guance leggermente arrossate e labbra idratate e naturali. Per questo, il primo punto di partenza è proprio la base. Uncosì naturale non può certo avere una base iper coprente e pesante.