Zaniolo per Inter-Atalanta nuovo ruolo? Gasperini ci pensa – CdS

Si avvicina, prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Fari puntati, scrive il Corriere dello Sport, sulpossibiledi Nicolò. Gian Pieroci sta riflettendo.SFIDA A RIAD – Un 2024 da incorniciare per l’, che a maggio ha alzato al cielo la sua prima Europa League, mentre adesso si trova in testa al campionato, insieme al Napoli, e a più uno sull’campione d’Italia. Insomma, la Dea è diventata ufficialmente grande e tra tre giorni si giocherà pure la semifinale di Supercoppa italiana proprio contro quella, che l’ha disintegrata negli ultimi scontri diretti. L’ultimo ad agosto con un sonoro 4-0 firmato dalla doppietta di Marcus Thuram, da Nicolò Barella e dall’autorete di Djimsiti. Ora la sfida si sposterà in terra saudita, chi vince beccherà la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra Juventus e Milan.