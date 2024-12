Ilfattoquotidiano.it - “Sono il sosia di Luigi Mangione, grazie alla mia incredibile somiglianza sono uscito con una modella bellissima”: l’esperimento di un giornalista

La vita sentimentale di una persona può essere stravolta a causa dellacon un presunto omicida? A quanto pare, sì. E anche in meglio. È questo l’effetto che il caso, l’italoamericano accusato di aver assassinato il CEO della UnitedHealth, Brian Thompson, sta avendo sulla popolazione americana. Felpe, tazze, spillette e perfino la giacca con cui è stato catturato dalle telecamere di sicurezza durante la presunta fuga,gli oggetti del merchandising ispirato al presunto assassino cheandati a ruba in una vera e propria “-Mania“. Insomma, il presunto killer, che al momento si è dichiarato non colpevole, pare avere ammiratori e ammiratrici in tutta America. Ne sa qualcosa ildel New York Post, Shane Galvin, che, dall’arresto del sospettato, è stato travolto dai commenti di persone che indicavano la suacon