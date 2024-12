Piperspettacoloitaliano.it - Questi Fantasmi 2024 replica su Rai Premium, quando rivedere il film tv con Anna Foglietta e Massimiliano Gallo

Dove eilinUn’altra opera tratta dal genio di Eduardo De Filippi. Iltvper la regia di Alessandro Gassmann è stato ambientato e realizzato nel cuore del centro storico di Napoli. Nel cast, Alessio Lapice e Maurizio Casagrande. La storia porta in scena la crisi del rapporto tra Pasquale Lojacono e la moglie Maria, che tra l’aspirazione di un benessere materiale e la concretezza invece, di una vita di continui fallimenti, vaa in frantumi. I misteriosi “” entrano nella vita dei due coniugi per metterli di fronte alla necessità di una scelta. Doveiltv con? Eccoci saràinsu Raie in streaming.