Empoli, il periodo più difficile per D'Aversa. Assenze e distrazioni. Ma senza patemi

Il primo gol in casa in campionato di Esposito non è bastato all’per evitare la terza sconfitta di fila. Un ko che sostanzialmente ha ricalcato nell’andamento i due precedenti con Torino e Atalanta, dove dal punto di vista della prestazione la squadra diha fatto bene, salvo essere punita dagli episodi. È chiaro che rispetto a quelle con granata e bergamaschi, decise da due eccezionali giocate di singoli, sebbene anche con l’Atalanta i primi due gol incassati sono stati condizionati da altrettanti sbagli, in quella di sabato scorso contro il Genoa è stato proprio l’a buttarla via. Troppo gravi, come ha sottolineato lo stesso tecnico a fine gare, gli errori commessi in difesa e in attacco con la squadra di Vieira che, pur facendo onestamente poco per vincere, è stata brava a sfruttare i ‘regali’ azzurri.