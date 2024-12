Oasport.it - Calendario Europei basket 2025: le date della competizione e dove si svolgerà

Neli Campionati, ormai noti come Europer larga misura, torneranno ad avere l’ormai usuale organizzazione a quattro Paesi. Cipro, Finlandia, Polonia e soprattutto Lettonia saranno i coinvolti nella rassegna continentale.In particolare, i gironi si terranno nelle città di Limassol, Tampere, Katowice e Riga. La capitaleLettonia, inoltre, ospiterà la fase finale: sarà unaa 24 squadre con quattro gironi da sei e quattro qualificate da ciascuno di essi. Si andrà poi con l’eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e finale. L’Italia ha già acquisito in automatico la qualificazione, pur se rimangono ancora due partite nel mese di febbraio per completare la fase di qualificazione.Glidisi terranno da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre