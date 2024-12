Quotidiano.net - Borse contrastate in Asia e Pacifico: penultima seduta dell'anno per molte piazze

Leggi su Quotidiano.net

inin quella che perfinanziarie è la. Già domani infatti diversi mercati sarchiusi e quelli aperti chiuderlain anticipo. Fa eccezione Tokyo (-0,96%), che sarà aperta per l'intera giornata, ma resterà poi chiusa fino a venerdì 3 gennaio. In calo Taiwan (-0,37%), Seul (-0,22%) e Sidney (-0,32%), positive invece Hong Kong (+0,05%) e Shanghai (+0,21%), ancora in fase di scambi insieme a Mumbai (+0,02%) e Singapore (+0,33%). In rosso i future sull'Europa, domani a ranghi ridotti, e sui listini Usa, che sarinvece aperti per l'intera. In calo il greggio (Wti -0,14% a 70,5 dollari al barile) insieme al gas naturale (-0,79% a 47,36 euro al MWh) che gira in negativo dopo un avvio brillante. Debole l'oro (-0,36% a 2.