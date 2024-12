Ilfattoquotidiano.it - National Biodiversity Future Center: un’ottima iniziativa italiana per conoscere a fondo la biodiversità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Concludere il 2024 con note positive non è facile. Sarà avvenuto qualcosa di buono in questi ultimi tempi? Mi occupo died ecosistemi e di buono c’è che le due parole sono ora nell’articolo 9 della Costituzione.Ma sono tante le cose in Costituzione che non sono attuate, vedi il lavoro, su cui si dovrebbe fondare la Repubblica. Sono troppi i giovani che se ne vanno perché l’art. 1 non trova applicazione, e sono troppi quelli che il lavoro lo perdono, o che hanno lavori precari e sottopagati. Quando non sono uccisi dal lavoro.Per l’articolo 9, però, è stato fatto un passo importante: si chiama Nbfc:, cioè il Centro Nazionale per il Futuro della. Sono il solito mugugnone e colgo l’occasione per lamentarmi per l’uso della lingua inglese per dare il nome a qualcosa di italianissimo, ma ci passo sopra.