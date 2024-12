Spazionapoli.it - Meret in conferenza: “Bravi a gestire ed avere pazienza. Raspadori è importante per noi”

Alexha parlato instampa, il portiere ha commentato la vittoria della squadra azzurra contro il Venezia. Ancora un clean sheet per Alex. Il portiere del Napoli non ha subìto gol durante la sfida contro il Venezia, confermando la solidità della difesa azzurra ma anche la grande attenzione che lo stessomette in campo costantemente. L’estremo difensore del Napoli ha parlato instampa dopo la vittoria conquistata dalla sua squadra contro il Venezia:“Noila gara ed. Le cose che stavamo facendo ci avevano portato a creare tanto. La squadra sa quello che vuole e che in ogni momento può segnare e così è stato col gol di Jack. E’ stata un’ottima partita, sarebbe meglio chiuderle prima ma anche questi sono ottimi segnali. E’ stata una grande vittoria”.