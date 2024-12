Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start 15 km Dobbiaco 2024 in DIRETTA: alle 12.30 il via della prova femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Cinque le azzurre al via. Le aspettative maggiori sono riposte su Caterina Ganz e Anna Comarella, le due atlete più competitive sulla lunga distanza dello schieramento azzurro. Sarannopartita anche Federica Cassol, Nicole Monsorno e Nadine Laurent, specializzate nelle sprint e da cui ci si deve attendere meno in unadi questo tipo.12.15 Inizieranno le donne12.30. Jessie Diggins si è immediatamente portata avanti con la vittoria nella sprint e vorrà mantenere la leadershipclassifica delde Ski. Non sarà semplice il compito a cui è attesa la statunitense, non una delle favorite quest’oggi. Tantissima la curiosità per ammirare Therese Johaug, una delle protagoniste annunciate insieme alla finnica Kerttu Niskanen, alla connazionale Astrid Oeyre Slind e alla tedesca Victoria Carl.