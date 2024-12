Panorama.it - Fotovoltaico: una valanga di rifiuti in arrivo

Solo in Italia, da qui al 2050 si dovranno smaltire due milioni di tonnellate di pannelli solari. Ma sono ancora pochissimi gli impianti per il loro corretto trattamento. Così, invece di riciclarlo, si rischia di far finire in discarica un tesoro di materiali e di metalli preziosi.Era già previsto ma nessuno si è ancora mosso per affrontare il problema. I pannelli fotovoltaici, simbolo della transizione energetica, stanno invecchiando e vanno smaltiti. Dove e come, però, è un rebus perché l’attenzione finora si è concentrata sulla loro diffusione, su come farli diventare indispensabili. La fase critica dovrebbe avvenire tra il 2027 e il 2033, quando andranno a fine vita i 16,9 GW di impianti installati più di un decennio fa. A sollevare il problema è lo studio Energie rinnovabili e mobilità elettrica: opportunità di investimento nella catena del valore del riciclo diemergenti di Native Strategy, società di consulenza strategica internazionale.