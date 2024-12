Spettacoloitaliano.it - Come finisce Una Famiglia Mostruosa: finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Una, trama eUnaè undiretto da Volfango De Biasi, regista che ha realizzato recentemente per la tv il docu. La commedia fantasy a tratti soft Horror, liberamente ispirata allaAddams, è stata distribuita nelle sale da 01 Distribution. Tra i protagonisti Cristiano Caccamo, Massimo Ghini, Lillo Petrolo e Sara Ciocca.Una? A seguire, la trama, ile ladel.Unatrama completaAdalberto e Luana sono due giovani che, nel momento in cui scoprono di stare aspettando un figlio, si trovano dinanzi al problema di dirlo ai reciproci genitori. Per lei il problema non sussiste perché afferma di essere orfana di entrambi. Per lui la cosa si fa più complicata avendo una madre strega e un padre vampiro.