Usa lavoratori stranieri specializzati Trump si schiera con Musk e contro la destra Maga | Sono sempre stato favorevole ai visti H-1B

Roma, 28 dicembre 2024 - Donaldè a favore deiper i. Il presidente eletto si èto con Elone Vivek Ramaswamy, messi alla guida del Dipartimento per l'efficienza, e favorevoli con iper iH-1B, molto usati nella Silicon Valley e nelle aziende tecnologiche Usa, ma non apprezzati dalla. "Mipiaciuti,a favore di questi", ha detto il tycoon al New York Post, aggiungendo: "Ho molte persone con iH-1B nelle mie proprietà. Li ho usati molte volte, è un grande programma". Deluso lomento più estremita del movimento, contrario a una stretta sull'immigrazione a due velocità. L'ex candidata Nikki Haley aveva criticato pesantemente le idee diin fatto di immigrati: "Dobbiamo investire e dare la priorità agli americani".