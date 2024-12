Tvzap.it - Mondo della musica in lutto, il famoso muore nello schianto: aveva soli 32 anni

Leggi su Tvzap.it

Un’altra vita spezzata sulle strade di Roma. È accaduto ieri mattina, lungo la via Tiburtina, una delle arterie più trafficate e pericoloseCapitale. Intorno alle 8, uno scontro violento ha coinvolto uno scooter e una Smart, trasformando una mattina come tante in tragedia. La vittima32ed era un DJ techno.Leggi anche: Italia in, addio alla firma storica del giornalismo sportivoLeggi anche: Tragedia degli alpinisti, spunta un retroscena straziante: cosa hanno fatto fino alla fineinA perdere la vita è stato Luca Ferdinandi, 32, conosciuto nell’ambientele come il dj techno Xorx. Luca, oltre alla, lavorava come corriere per le poste. Ieri mattina, venerdì 27 dicembre, stava percorrendo la Tiburtina a bordo del suo scooter Sym Symphony, quando, all’altezza di via Carlo Pesenti, è avvenuto l’impatto devastante con la Smart, guidata da un giovane di 24