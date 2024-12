Quotidiano.net - Matteo Salvini e il Viminale nel cuore: “Ne parlerò con Giorgia”. Ma Fazzolari: “Rimpasto? Non è all’ordine del giorno”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 dicembre 2024 –ha lasciato ilal, confida. E così le voci diirrompono nello sprint finale della manovra al Senato. Quelle voci, a dire il vero, non si sono mai fermate, da quando il vicepremier e ministro dei Trasporti è stato assolto nel processo Open Arms. Così, mentre è in corso la discussione sulla fiducia a Palazzo Madama, si rincorrono i rumors su una ‘super clausola’ che vincolerebbe i partiti della coalizione di maggioranza a non cambiare caselle di governo, impedendo ai ministri di ricoprire incarichi già svolti in passato, come appuntoagli Interni. Il primo, oggi, a smentire l’ipotesi di un rimaneggiamento della squadra di Palazzo Chigi - caldeggiata in particolare dalla Lega nei giorni scorsi - è il presidente dei senatori di Fi Maurizio Gasparri (“non vedo le ragioni per parlare die per procedere a cambiamenti, a meno che non ci siano promozioni come è accaduto nel caso di Raffaele Fitto”) seguito dal capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan (“non vediamo la necessità di un”).