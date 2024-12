Notizie.com - Giovanni Toti, l’addio (per ora) alla politica: “Cosa farò nei prossimi anni”

Leggi su Notizie.com

“Se qualmi riconosco è saper comunicare”. Ed è proprio questo il futuro di. Le sue parole. Dal giorno del via libera del giudice per il patteggiamento dopo l’arresto del 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione, dell’ex governatore della Regione Liguria si è sentito parlare poco.(per ora): “nei” (Ansa Foto) – notizie.comCom’è noto, dovrà lavorareLega Tumori, dove svolgerà incarichi di addettocomunicazione già dai primi di gennaio. “La nuova vita è già cominciata”, ha dichiaratoin un’intervista al Secolo XIX. “Sta prendendo forma” nel corso dei mesi.Ed è una vita che per ora sarà lontana il più possibile d: “Mi tengo con prudenza ai margini”, ha spiegato, allontanando quindi, l’ipotesi di scendere di nuovo in campo nel breve periodo: “Nel prossimo futuro certamente no.