Linkiesta.it - Ci tocca sperare nella vanità di Trump

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre.Donaldè un personaggio imprevedibile, ma allo stesso tempo è anche l’uomo più prevedibile del mondo. Sappiamo già che cosa farà, non illudiamoci che una volta che si sarà installato alla Casa Bianca metterà la testa a posto.non ha la testa a posto. L’ultimo atto da presidente, nel gennaio 2021, è stato quello di istigare un assalto armato al Congresso, dopo aver tentato in tutti i modi di non far certificare il risultato elettorale.Da lui dovremo aspettarci qualsiasi cosa, anche in questo sequel alla Casa Bianca: sia la realizzazione delle più bieche e vili promesse elettorali sia l’esatto contrario, a seconda di come gli girerà al momento, ma questa volta senza quei guardrail che, durante il suo primo mandato, i pochi adulti dell’Amministrazione avevano costruito a protezione del Paese dai suoi testacoda.