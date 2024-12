Inter-news.it - Cagliari-Inter 0-3, pagelle: Barella pittore da 8, difesa 7 per tutti!

L’vince contro ilcon il risultato di 3-0. Nicolòinventa calcio nel secondo tempo, Yann Sommer decisivo tra i pali quando serve. Ledella partita. YANN SOMMER 7 – L’uscita nel primo tempo sui piedi di Piccoli è decisiva per tenere il momentaneo pari. Anche nella ripresa fa una parata su Felici e un’altra super uscita su Piccoli.YANN BISSECK 7 – Nel primo tempo giganteggia in fase difensiva anche se sembra disattento. Due volte su Piccoli salva, prima di testa poi in scivolata.STEFAN DE VRIJ 7 – Dalla Juventus in poi è un altro giocatore. In uno contro uno con Piccoli sbaglia solo una cosa: gli lascia le briciole in testa quando mangia sopra di lui. Dominante e decisivo anche in attacco con il rigore conquistato.ALESSANDRO BASTONI 7 – Inspiegabilmente impreciso nel momento del cross.